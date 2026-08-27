Корреспондент из Запорожья в эфире 24 Канала сообщил , что после этого в регионе ожидают усиления войск и принятия новых решений по обороне этого направления. Он также сообщил о ночных баллистических ударах, атаках УАБами на пригороды и ситуациях непосредственно на линии фронта.

В Запорожской области ожидают усиления фронта

Накануне Запорожское направление посетили президент, главнокомандующий ВСУ, министр обороны и группа военных чиновников, которые ознакомились с ситуацией на месте. После этого в регионе ожидают решений, которые помогут усилить оборону одного из самых горячих направлений юга.

Теперь будем ждать усиления Запорожского фронта и каких-то новых шагов, чтобы лучше бить здесь российского врага,

– рассказал корреспондент.

Уже ночью область вновь оказалась под ударами. После 2:30 россияне выпустили две баллистические ракеты, после 3:00 – еще четыре. Около 6:00 взрывы раздались вновь: российская авиация провела атаку пригородов Запорожья управляемыми авиабомбами, в частности район Кушугума и Балабино.

За последние сутки семь человек получили ранения, среди них трое детей. Всего зафиксировано 738 ударов по 56 населенным пунктам области,

– сообщил корреспондент.

Среди пострадавших были две 17-летние девушки. Российский дрон также совершил атаку на бригаду энергетиков, которая ремонтировала поврежденный объект: военные успели предупредить работников об опасности, поэтому люди укрылись, однако служебный автомобиль был поврежден.

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что это уже вторая атака на их сотрудников с начала недели. За сутки россияне задействовали 482 беспилотника, нанесли 17 авиаударов, пять раз обстреляли из РСЗО и осуществили 228 артиллерийских обстрелов.

Интенсивность ударов несколько снизилась по сравнению с привычными для региона показателями, однако обстрелы населенных пунктов и прифронтовой территории не прекращаются.

Россияне усилили давление на Ореховском направлении

На Запорожском фронте украинские подразделения продолжают наносить удары по российской логистике и местам скопления сил. В частности, операторы дронов 65-й бригады выявляют технику и личный состав противника и поражают маршруты снабжения.

Наши дронщики держат фронт на Запорожском направлении: находят врага, уничтожают его, перерезают логистику, чтобы нечем было стрелять и что подвозить,

– рассказал корреспондент.

На Гуляйпольском направлении за сутки зафиксировали девять российских атак. Противник пытался продвигаться в районах Воздвижовки, Доброполья, Чаривного, Новоселовки, Белогорья и Луговского.

При этом интенсивность штурмов на этом участке в последнее время снизилась: вместо нескольких десятков атак может быть около десяти за сутки. Больше попыток продвижения фиксируют на Ореховском направлении. По данным Генштаба, россияне четыре раза провели атаки в сторону Новоандреевки, Лукьяновского и Малой Токмачки.

На Ореховском направлении количество атак немного увеличилось. Россияне наступали в сторону Новоандреевки, Лукьяновского и, конечно, Малой Токмачки, но ничего у них там не получилось,

– отметил корреспондент.

На различных участках Запорожского фронта интенсивность российских атак меняется, однако попытки продвижения и давление на украинские позиции продолжаются.

На ЗАЭС сохраняется тревожная ситуация

Отдельной проблемой остается ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС. Еще 21 августа российская сторона сообщила о отключении электроэнергии на станции после выхода из строя резервной линии электропередачи 330 кВ, через которую она получала питание от украинской энергосистемы.

Сегодня уже 27 августа, а я не вижу никаких сообщений о том, что они отремонтировали эту линию. Остается только догадываться, действительно ли ее запустили в работу,

– отметил корреспондент.

В отсутствие стабильного внешнего питания работу критически важных систем станции поддерживают дизель-генераторы. Речь идет примерно о двух десятках мощных установок, от которых зависит обеспечение необходимых процессов на ЗАЭС.

Станция сейчас простаивает, и там работают около двух десятков мощных дизельных электростанций, которые поддерживают ее работу. Будем ждать новостей с атомной станции, и они по-прежнему вызывают беспокойство,

– рассказал он.

На оккупированной части Запорожской области параллельно продолжаются репрессии против гражданских лиц. В Бердянске россияне сообщили о приговоре 74-летней женщине, которой назначили 14 лет колонии за якобы финансирование Вооруженных Сил Украины.

На оккупированных территориях ухудшаются условия жизни

На временно оккупированной части Запорожской области возникают проблемы и с базовыми коммунальными услугами. В Мелитополе уже не первую неделю продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, а российская пропаганда при этом уверяет, что местные жители якобы "с пониманием" относятся к трудностям и приспосабливаются к ним.

В Бердянске оккупационные власти продолжают развозить воду пенсионерам и другим социально уязвимым людям. Отсутствие нормального водоснабжения в российских сообщениях называют "временными ограничениями" и отчитываются о мерах по обеспечению населения водой.

В последние годы у Бердянска никогда не было проблем с водой – там была вода из Днепра. А теперь там проблемы не только с водой, но и с электричеством, правопорядком и вообще с нормальной жизнью. Везде, куда приходит Российская Федерация, там царят беззаконие, разруха, убийства, отжим имущества и все, что придется в голову оккупантам,

– сказал корреспондент.

Такие сообщения поступают одновременно из оккупированных городов, прифронтовой части области и линии боевого столкновения, где российское давление не прекращается.

Запорожский фронт ожидает подкрепления и новых решений: смотрите видео