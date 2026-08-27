Кореспондент із Запоріжжя в ефірі 24 Каналу розповів, що після цього в регіоні очікують підсилення та нових рішень для оборони напрямку. Він також повідомив про нічні балістичні удари, атаки КАБами на передмістя та ситуацію безпосередньо на лінії фронту.

На Запоріжжі очікують підсилення фронту

Напередодні Запорізький напрямок відвідали президент, головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та група військових посадовців, які ознайомилися із ситуацією на місці. Після цього в регіоні очікують рішень, які допоможуть посилити оборону одного з найгарячіших напрямків півдня.

Тепер чекатимемо підсилення Запорізького фронту і якихось нових кроків, щоб краще бити тут російського ворога,

– розповів кореспондент.

Уже вночі область знову опинилася під ударами. Після 2:30 росіяни випустили дві балістичні ракети, після 3:00 – ще чотири. Близько 6:00 вибухи пролунали знову: російська авіація атакувала керованими авіабомбами передмістя Запоріжжя, зокрема район Кушугума та Балабиного.

За останню добу семеро людей були поранені, серед них троє дітей. Загалом зафіксували 738 ударів по 56 населених пунктах області,

– повідомив кореспондент.

Серед постраждалих були дві 17-річні дівчини. Російський дрон також атакував бригаду енергетиків, яка ремонтувала пошкоджений об'єкт: військові встигли попередити працівників про небезпеку, тому люди сховалися, однак службовий автомобіль було пошкоджено.

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що це вже друга атака на їхніх працівників від початку тижня. За добу росіяни застосували 482 безпілотники, завдали 17 авіаударів, п'ять разів били з РСЗВ і здійснили 228 артилерійських обстрілів.

Інтенсивність ударів дещо зменшилася порівняно зі звичними для регіону показниками, однак обстріли населених пунктів і прифронтової території не припиняються.

Росіяни посилили тиск на Оріхівському напрямку

На Запорізькому фронті українські підрозділи продовжують бити по російській логістиці та місцях накопичення сил. Зокрема, дронарі 65 бригади виявляють техніку й особовий склад противника та уражають маршрути постачання.

Наші дроноводи тримають фронт на Запорізькому напрямку: знаходять ворога, знищують його, перебивають логістику, щоб не було чим стріляти й що підвозити,

– розповів кореспондент.

На Гуляйпільському напрямку за добу зафіксували дев'ять російських атак. Противник намагався просуватися в районах Воздвижівки, Добропілля, Чарівного, Новоселівки, Білогір'я та Лугівського.

При цьому інтенсивність штурмів на цій ділянці останнім часом знизилася: замість кількох десятків атак може бути близько десяти за добу. Більше спроб просування фіксують на Оріхівському напрямку. За даними Генштабу, росіяни чотири рази атакували в бік Новоандріївки, Лук'янівського та Малої Токмачки.

На Оріхівському напрямку трохи побільшало атак. Росіяни лізли в бік Новоандріївки, Лук'янівського і, звичайно, Малої Токмачки, але нічого в них там не вийшло,

– зазначив кореспондент.

На різних ділянках Запорізького фронту інтенсивність російських атак змінюється, однак спроби просування та тиск на українські позиції тривають.

На ЗАЕС зберігається тривожна ситуація

Окремою проблемою залишається ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Ще 21 серпня російська сторона повідомила про знеструмлення станції після виходу з ладу резервної лінії електропередачі 330 кВ, через яку вона отримувала живлення від української енергосистеми.

Сьогодні вже 27 серпня, а я не бачу жодних повідомлень про те, що вони відремонтували цю лінію. Залишається тільки здогадуватися, чи справді її запустили в роботу,

– зазначив кореспондент.

За відсутності стабільного зовнішнього живлення роботу критичних систем станції підтримують дизель-генератори. Йдеться приблизно про два десятки потужних установок, від яких залежить забезпечення необхідних процесів на ЗАЕС.

Станція зараз стоїть, і там працює близько двох десятків потужних дизельних електростанцій, які підтримують її роботу. Чекатимемо новин із атомної станції, і вони залишаються тривожними,

– розповів він.

На окупованій частині Запорізької області паралельно тривають репресії проти цивільних. У Бердянську росіяни повідомили про вирок 74-річній жінці, якій призначили 14 років колонії за нібито фінансування Збройних Сил України.

На окупованих територіях погіршуються умови життя

На тимчасово окупованій частині Запорізької області проблеми виникають і з базовими комунальними послугами. У Мелітополі вже не перший тиждень тривають роботи з відновлення електропостачання, а російська пропаганда при цьому запевняє, що місцеві жителі нібито "з розумінням" ставляться до труднощів і пристосовуються до них.

У Бердянську окупаційна влада продовжує розвозити воду пенсіонерам та іншим соціально вразливим людям. Відсутність нормального водопостачання в російських повідомленнях називають "тимчасовими обмеженнями" та звітують про заходи із забезпечення населення водою.

Бердянськ останніми роками ніколи не мав проблем із водою, там була дніпровська вода. А тепер там проблеми не тільки з водою, а й з електрикою, правопорядком і взагалі з нормальним життям. Всюди, куди приходить Російська Федерація, там панують беззаконня, руїна, вбивства, віджим майна і все, що окупантам заманеться,

– сказав кореспондент.

Такі повідомлення надходять одночасно з окупованих міст, прифронтової частини області та лінії бойового зіткнення, де російський тиск не припиняється.

Запорізький фронт очікує підсилення та нових рішень: дивіться відео