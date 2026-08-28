Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате очередной атаки оккупантов здание гражданского объекта было повреждено.

Что известно о последствиях атаки?

В сети писали, что "прилетело" по одному из объектов сети "Эпицентр". Позже эту информацию подтвердил Федоров, обнародовав кадры последствий атаки.

На месте происшествия немедленно приступили к работе все необходимые экстренные и профильные службы для фиксации очередного преступления против гражданского населения.

По состоянию на 9:08 известно о четырех пострадавших.

Над торговым центром возвышается столб черного дыма. Очевидцы сообщают, что погасить пожар пожарникам пока не удается. Возгорание охватило территорию около 2 тысяч квадратных метров.

В Запорожье в результате атаки России горит ТЦ "Эпицентр": смотрите видео

Отметим, что это далеко не первый случай целенаправленного террора против торговой инфраструктуры региона. Как сообщалось ранее, захватчики наносили удары по ТЦ в Запорожье.

Также накануне, 27 августа, под обстрелом оказался ТЦ в Харькове. К сожалению, там погиб мужчина. Еще пять человек пострадали.

21 августа российские войска провели атаку беспилотниками на торговый центр в Кривом Роге. В результате удара погибли 16 человек, еще 136 человек получили ранения, среди пострадавших – 26 детей.