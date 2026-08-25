Так, в ГСЧС назвали окончательное число пострадавших и погибших, а также рассказали об ущербе, нанесенном в результате атаки.

Каковы последствия обстрела ТЦ в Кривом Роге?

Спасатели несколько дней работали на месте удара. Они разобрали около 5 000 квадратных метров разрушенных конструкций торгового центра и обследовали 100% территории.

Всего вывезено около 1230 тонн строительных конструкций. При этом к неотложным работам привлекались сотрудники чрезвычайных служб из Сумской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областей.

Важно! В результате российской атаки погибли 16 человек, еще 136 получили ранения, среди них – 26 детей.

К ликвидации последствий и проведению аварийно-спасательных работ были привлечены почти 200 спасателей ГСЧС и более 40 единиц специальной и тяжелой инженерной техники.

Аварийно-спасательные работы на территории разрушенного ТЦ в Кривом Роге: смотрите фото ГСЧС

Каковы подробности обстрела?

Атака также привлекла внимание к проблеме соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Из-за возможной служебной халатности полиция Днепропетровской области возбудила уголовное дело. Следователи проверяют действия представителей компании, которой принадлежит ТРЦ, а также арендаторов его помещений.

По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, директору одного из супермаркетов уже предъявлено подозрение. Несмотря на сигналы местных властей о необходимости приостановить работу во время воздушных тревог, заведение оставалось открытым. Именно на его территории после российского удара обнаружили значительное количество погибших.

Что известно о жертвах циничного удара россиян?

Среди погибших – 41-летняя Елена Лаврентьева, которая работала продавцом-консультантом в "Столичной ювелирной фабрике" и 9 лет была сотрудницей компании.

Жертвой атаки стала также 36-летняя Диана Паславская, администратор магазина ANDI.

Погибла и 52-летняя Валентина Горб, которая работала на парфюмерном островке недалеко от входа в супермаркет "Сильпо". О ее гибели сообщила дочь.