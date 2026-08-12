Что известно об ударе по Запорожью

Комплекс площадью почти 20 тысяч квадратных метров полностью сгорел, что сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на компанию.

Руководительница департамента по связям с общественностью компании Юлия Чудновец уточнила, что все люди живы. В результате российской атаки на "Эпицентр" никто не пострадал.

В частности, Юлия Чудновец опубликовала пост в своих социальных сетях, где поделилась информацией и эмоциями по поводу того, что произошло.

Юлия Чудновец Руководительница департамента по связям с общественностью компании "Эпицентр" Сегодня в Запорожье больше нет одного из наших торговых центров. И для меня это очень личная история. Ведь, наверное, только жители правого берега Запорожья могут до конца понять, что значил там "Эпицентр".

Она рассказала, что в 2013 году была куплена "Новая линия". А в 2021 году ее полностью перестроили.

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Построили современный торговый центр. Красивый. Большой. Наполненный жизнью. Один из тех, которыми мы действительно гордились. И сегодня его нет,

– написала Чудновец.

В Запорожской областной прокуратуре сообщили , что в результате обстрела почти полностью уничтожены товары и материалы, находившиеся внутри. Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по факту совершения военного преступления.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров ранее сообщал, что около 2:30 12 августа россияне провели атаку на Запорожье дронами и попали в "Эпицентр", где возник пожар.

Напомним, что россияне уже атаковали "Эпицентр" в Запорожье. Атаки были совершены зимой – в январе и феврале 2026 года.

А 11 августа Россия совершила атаку на "Запорожсталь". В результате атаки погибли 7 человек, более 20 пострадали.