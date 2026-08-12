По состоянию на 08:50 возгорание в "Эпицентре" было ликвидировано. Об этом сообщили в ГСЧС.

Что известно о пожаре в "Эпицентре"?

Известно, что пламя распространилось на площадь в 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время спасатели разбирают конструкции здания и проливают их водой, чтобы не допустить повторного возгорания.

В службе говорят, что тушение пожара происходило непросто. Из-за угрозы повторных ударов сотрудники ГСЧС были вынуждены приостанавливать работы и направляться в укрытие.

Как происходило тушение пожара в "Эпицентре": смотрите видео

Напомним, что ночью Запорожье находилось под атакой беспилотников. Около 03:00 глава ОВА Иван Федоров сообщил о попадании в торговый центр в одном из спальных районов города.

Заметим, что в последнее время Россия целенаправленно атакует склады и логистические центры известных украинских маркетплейсов. В частности, достается и крупнейшему непродуктовому ритейлеру Украины – "Эпицентру".

В ночь на 5 августа Россия нанесла массированный удар по инфраструктуре "Эпицентра". В результате атаки компания потеряла важные производственные и логистические объекты.

В Киеве полностью уничтожен логистический центр на Вискозной и два больших склада. Также серьезно поврежден завод Epicentr Ceramic Corporation в Калиновке – там разрушены все печи, поэтому производство на предприятии на данный момент невозможно.

Из-за уничтожения производственных мощностей "Эпицентр" планирует временно перенести часть производства на свои предприятия за границей во избежание дефицита продукции и перебоев с поставками. По предварительным оценкам, на восстановление разрушенных мощностей может потребоваться до двух лет.