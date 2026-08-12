О последствиях обстрела сообщили в ОВА. 24 Канал собрал все имеющиеся на данный момент сведения.

Что известно об атаке на Запорожье 12 августа?

Ночью 12 августа российские войска провели атаку на Запорожье, прогремела серия взрывов. Около 3 часов утра стало известно, что в результате удара поврежден частный дом – выбиты окна, изуродованы ворота и забор. На месте возник пожар, который уже потушили спасатели.

Кроме того, около 1200 потребителей в одном из районов города остались без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы.

Также, как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пострадал торговый центр, где возник пожар. По опубликованным ОВА фотографиям видно, что речь идет о "Эпицентре".

Предварительно, обошлось без пострадавших. Информацию о всех последствиях атаки еще уточняют.

Последствия обстрела Запорожья 12 августа / Фото ОВА

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Добавим, что 5 августа в результате массированной атаки России был уничтожен логистический центр "Эпицентра" в Киеве на улице Вискозной, а также два больших складских комплекса. Существенные потери понес и завод Epicentr Ceramic Corporation, где ракета попала в производственную площадку.