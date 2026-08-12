Про наслідки обстрілу розповіли в ОВА. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Запоріжжя 12 серпня?

Уночі 12 серпня російські війська атакували Запоріжжя, прогриміла серія вибухів. Близько 3 ранку стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено приватний будинок – вибито вікна, понівечено ворота та паркан. На місці виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Крім того, близько 1200 споживачів в одному з районів міста залишилися без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.

Також, як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, постраждав торгівельний центр, де виникла пожежа. За опублікованими ОВА світлинами видно, що мовиться про "Епіцентр."

Попередньо, минулося без постраждалих. Інформацію про всі наслідки атаки ще уточнюють.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 12 серпня / Фото ОВА

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Додамо, що 5 серпня внаслідок масованої атаки Росії було знищено логістичний центр "Епіцентру" у Києві на вулиці Віскозній, а також 2 великі складські комплекси. Суттєвих втрат зазнав і завод Epicentr Ceramic Corporation, де ракета влучила у виробничий майданчик.