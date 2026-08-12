Станом на 08:50 займання "Епіцентру" ліквідували. Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про пожежу в "Епіцентрі"?

Відомо, що полум'я поширилося на площу 10 тисяч квадратних метрів. Наразі рятувальники розбирають конструкції будівлі та проливають їх водою, щоб не допустити повторного займання.

У службі кажуть, що гасіння пожежі відбувалося непросто. Через загрозу повторних ударів співробітники ДСНС були змушені призупиняти роботи і прямувати в укриття.

Як відбувалося гасіння пожежі в "Епіцентрі": дивіться відео

Нагадаємо, що уночі Запоріжжя перебувало під атакою безпілотників. Близько 03:00 глава ОВА Іван Федоров повідомив про влучання у торговельний центр в одному зі спальних районів міста.

Зауважимо, що останнім часом Росія цілеспрямовано атакує склади і логістичні центри відомих українських маркетплейсів. Зокрема, передає і найбільшому непродуктовому ритейлеру України – "Епіцентру".

У ніч проти 5 серпня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі "Епіцентру". Внаслідок атаки компанія втратила важливі виробничі та логістичні об'єкти.

У Києві повністю знищено логістичний центр на Віскозній та два великі склади. Також серйозно пошкоджено завод Epicentr Ceramic Corporation у Калинівці – там зруйновані всі печі, тому виробництво на підприємстві наразі неможливе.

Через знищення виробничих потужностей "Епіцентр" планує тимчасово перенести частину виробництва на свої підприємства за кордоном, щоб уникнути дефіциту продукції та перебоїв із поставками.

За попередніми оцінками, на відновлення зруйнованих потужностей може знадобитися до двох років.