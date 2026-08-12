Що відомо про удар по Запоріжжю

Комплекс площею майже 20 тисяч квадратних метрів вигорів повністю, про що пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на компанію.

Керівниця департаменту зі зв’язків з громадськістю компанії Юлія Чудновець уточнила, що всі люди живі. Внаслідок російської атаки на "Епіцентр" ніхто не постраждав.

Зокрема, Юлія Чудновець опублікувала пост у себе в соціальних мережах, де поділилась інформацією та емоціями щодо події.

Юлія Чудновець Керівниця департаменту зі зв’язків з громадськістю компанії "Епіцентр" Сьогодні в Запоріжжі більше немає одного з наших торгових центрів. І для мене це дуже особиста історія. Бо, напевно, тільки мешканці правого берега Запоріжжя можуть до кінця зрозуміти, що значив Епіцентр там.

Вона розповіла, що у 2013 році була куплена "Нова лінія". А у 2021 році її повністю перебудували.

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Зробили сучасний торговий центр. Красивий. Великий. Наповнений життям. Один із тих, якими ми справді пишалися. І сьогодні його немає,

– написала Чудновець.

У Запорізькій обласній прокуратурі розповіли, що внаслідок обстрілу майже повністю знищено товари та матеріали, які перебували всередині. За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров раніше повідомляв, що близько 2:30 12 серпня росіяни атакували Запоріжжя дронами та влучили в "Епіцентр", де виникла пожежа.

Нагадаємо, що росіяни вже атакували "Епіцентр у Запоріжжі". Атаки були здійснені взимку – у січні та лютому 2026 років.

А 11 серпня Росія атакувала "Запоріжсталь". Внаслідок атаки загинуло 7 людей, понад 20 постраждали.