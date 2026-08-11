Що відомо про атаку

Загинуло семеро людей, відомо про 21 пораненого, про що повідомили в пресслужбі групи "Метінвест".

Станом на зараз роботу металургійного комбінату повністю зупинено. Зокрема, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки російської атаки, а також можливості та терміни відновлення. Тривають необхідні аварійно-ремонтні роботи.

У повідомленні йдеться про те, що балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги.

На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди Запоріжсталі. Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений,

– написали в "Метінвесті".

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Згідно з інформацією, 11 та 12 серпня на підприємствах Метінвесту будуть приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками.

Також підприєиство залишається на зв’язку із сім’ями загиблих та постраждалих. Пораненим надається вся необхідна допомога та підтримку.

Наголошується, що "Метінвест" вже не вперше проходить через руйнування та відновлення після атак. Але звикнути до людських жертв просто неможливо.

Дякуємо всім службам комбінату, рятувальникам та міським службам, задіяним у ліквідації наслідків атаки та наданні допомоги постраждалим. Дякуємо всім, хто робить усе необхідне для якнайшвидшого відновлення,

– підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, що підприємства "Метінвесту" у Запоріжжі – це цивільні промислові об’єкти. Вони виробляють металургійну й коксохімічну продукцію та надають роботу десяткам тисяч людей.

Зокрма, металургійний комбінат "Запоріжсталь" зазнав аварійної зупинки у 23 грудня 2025 року. Причиною стали масовані обстріли енергетичної інфраструктури 23 грудня.

Блекаут на "Запоріжсталі" відбувся також на початку січня – 8 числа. Причиною також стала російська атака.