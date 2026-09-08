Що буде з ТРК CITY MALL у Запоріжжі після атаки Росії

Люди не постраждали через військову агресію Росії, про що повідомили в пресслужбі компанії Arricano, якій належить ТРК CITY MALL.

У заяві компанії нагадали, що це вже другий удар по торгівельних центрах компанії за останні три тижні. Ще 21 серпня внаслідок атаки безпілотника було зруйновано ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.

Наголошується, що втрата CITY MALL – це важкий удар для команди, орендарів та сотень людей, які тут працювали. Це також удар по місту, важливою частиною якого CITY MALL був протягом багатьох років.

Усі ці роки команда та акціонери Arricano робили все можливе, щоб навіть у прифронтових містах не зникали місця, де триває життя. Ми ремонтували пошкоджене, відновлювали роботу та повертали людей на їхні робочі місця. Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб відновити CITY MALL і забезпечити містян необхідними товарами та послугами,

– наголосили у дописі.

Нагадаємо, що 7 вересня росіяни атакували ТРК City Mall у Запоріжжі дронами. Надзвичайники ліквідували 6 осередків займання загальною площею 700 квадратних метрів.

Ще до удару компанія Arricano повідомила, що City Mall не працюватиме у вересні. Причиною стала атака на Епіцентр, який перебував поруч з ТРК.

Атака на Епіцентр у Запоріжжі відбулася вранці 28 серпня.