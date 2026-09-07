Що відомо про російську атаку по Запоріжжю

Люди внаслідок атаки не постраждали, про що повідомили у Запорізькій ОВА.

Наголошується, що на території Citi Mall виникли пожежі. На місці події працювали усі екстрені служби міста, були залучені 40 рятувальників.

Зокрема, надзвичайники ліквідували 6 осередків займання загальною площею 700 квадратних метрів. Про це повідомили у ДСНС України.

Вночі, 7 вересня, ворог атакував безпілотними літальними апаратами один із районів обласного центру,

– йдеться у повідомленні.

Речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко підтвердив, що йдеться саме про City Mall. Коваленко розказав, що ТРК розташований поруч зі вже зруйнованим Епіцентром.

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Керівництво City Mall прийняло рішення протягом вересня призупинити діяльність торгівельного центру, тому, на щастя, ніхто не постраждав,

– зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Епіцентр біля ТРК City Mall атакували 28 серпня. І це вже була не перша атака на цей гіпермаркет у місті.

Зокрема, ТРК City Mall у Запоріжжі оголосив, що не працюватиме деякий час. Наприкінці вересня компанія мала повідомити про подальшу роботу торгівельно-розважального центру.