Заборона китайських карток за кордоном: російський банк опинився у складній ситуації

Державний Россільгоспбанк, один з десяти найбільших кредитних організацій Росії, оголосив про припинення функціонування карток китайської платіжної системи UnionPay за кордоном з 19 липня.

Відключення карток UnionPay

Як повідомляють російські ЗМІ, банк рекомендував клієнтам зняти готівку з карток до визначеної дати. Водночас на території Росії картки продовжують функціонувати без обмежень, додали у РСГБ.

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Якщо ви за межами Росії, рекомендуємо до вказаної дати зняти готівку з карток,

– повідомила кредитна організація.

Проте причини блокування карток UnionPay за кордоном у кредитній організації не назвали. Втім, банк зобов'язався повідомляти клієнтів про всі додаткові зміни.

! Після того як навесні 2022 року Visa та MasterCard припинили підтримку карток, випущених у Росії, китайська платіжна система UnionPay стала єдиною іноземною системою, яка дозволяла росіянам здійснювати платежі за кордоном з рахунків у російських банках.

Однак, це вже не вперше. У 2023 році через санкції США та ЄС було припинено обслуговування карток UnionPay від МТС Банку, Т-Банку (колишнього "Тінькофф"), а також банків "Санкт-Петербург", "Зеніт", "Солідарність", "Уралсиб", "Примор'я", "Російський стандарт", а також ВБРР, Пошта Банку та інших.