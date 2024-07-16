Як скоротились поставки

Основне зменшення поставок відбулося у портах Чорного та Балтійського морів. Падіння тривало, попри невелике відновлення потоку в розрізі тижня.

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У квітні відбувся пік постачання російської нафти. Зараз щоденні показники падіння складають середньому 570 тисяч барелів.

Проте, це не можна назвати позитивною тенденцією. Адже це падіння може свідчити про те, що Росія відновила внутрішню нафтопереробку та наблизилась до цільових показників видобутку ОПЕК+.

Експортна вартість нафти у вказаних портах протягом тижня знизилась на 50 центів за барель. А от ключовий тихоокеанський сорт ВСТО став дешевшим на 1,3 долара за барель.

Зверніть увагу! Незначне збільшення потоків дозволило збільшити валову вартість постачання нафти, коли в Росії ціна сировини впала.