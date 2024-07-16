Как сократились поставки
Основное уменьшение поставок произошло в портах Черного и Балтийского морей. Падение продолжалось, несмотря на небольшое восстановление потока в разрезе недели.
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В апреле состоялся пик поставок российской нефти. Сейчас ежедневные показатели падения составляют в среднем 570 тысяч баррелей.
Однако, это нельзя назвать положительной тенденцией. Ведь это падение может свидетельствовать о том, что Россия возобновила внутреннюю нефтепереработку и приблизилась к целевым показателям добычи ОПЕК +.
Экспортная стоимость нефти в указанных портах в течение недели снизилась на 50 центов за баррель. А вот ключевой тихоокеанский сорт ВСТО стал дешевле на 1,3 доллара за баррель.