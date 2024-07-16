Срочный кредит на 50 миллиардов долларов

Министры финансов стран ЕС обсудили срочность выполнения решения G7 о предоставлении Украине кредита на сумму 50 миллиардов евро со счета замороженных российских активов. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Читайте также: Польша готова поставлять электроэнергию Украине со своих ТЭС при одном условии

Это необходимо для того, чтобы Украина смогла получить эти средства до конца текущего года.

Начальный момент этого процесса очень срочный. Вот почему, а также из-за саммита G7 на следующей неделе, комиссия интенсивно работает над тем, чтобы как можно быстрее, то есть очень скоро, вынести предложение на обсуждение,

– сказал Павел Джентилони.

Еврокомиссия работает над механизмом, который будет обеспечен благодаря резерву в европейском бюджете, но это возможно только до окончания текущего года.

Непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, поскольку мы хотим дать четкий сигнал о том, что страны G7 и другие страны мира продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно,

– добавил Джентилони.

В то же время Европейский союз ищет пути избежания препятствий, что ставит Венгрия, наиболее пророссийская страна в ЕС, возглавляющая блок. Будапешт блокирует выделение миллиардов евро срочно необходимой военной помощи для Киева.