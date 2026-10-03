Дата оформлення пенсії має значення: коли звернутися до ПФУ, щоб не втратити гроші

Оформлення заслуженого відпочинку приховує неочевидні нюанси, які безпосередньо впливають на фінальний розмір щомісячних нарахувань. Правильно обраний момент для звернення до державних органів дозволить уникнути фінансових втрат.

Як дата звернення впливає на ваші гроші

Закон дає майбутнім пенсіонерам чітке вікно можливостей. Зокрема, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня народження, наголошують у ПФУ.

Тобто, якщо ви подасте документи протягом цих 90 днів, виплати нарахують ретроспективно, починаючи з вашого свята. Але якщо ви запізнитеся хоча б на день і прийдете через три місяці, гроші почнуть нараховувати лише з дати фактичного подання заяви.

Зауважте! Усі попередні місяці залишаться неоплаченими, що стане прямим ударом по вашому гаманцю. Починати збирати документи можна заздалегідь – за один місяць до досягнення відповідного віку.

Коли вигідно відкласти похід до фонду

Існує цілком легальний фінансовий лайфхак для тих, чий день народження припадає на кінець року (останній квартал). Експерти радять не поспішати й подавати заяву вже у січні наступного календарного року.

Завдяки особливостям формули розрахунку, яка враховує середню зарплату по країні за попередні роки, таке відтермінування може суттєво збільшити базовий розмір вашої щомісячної виплати.

Які рішення ухвалювалися раніше та що чекає на українців

Посилення вимог до стажу – це не раптова забаганка, а частина глобальної пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року. Як ми повідомляли раніше, вже у 2027 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться не менше 34 років офіційної роботи.

Якщо ж до 65 років людина не зможе накопичити навіть базові 15 років, вона залишиться без традиційної пенсії, отримавши натомість лише мінімальну соціальну допомогу від держави.