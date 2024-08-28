Компенсація за загиблого воїна: від чого залежить розмір виплат

Іноді військові вже не повертаються додому з поля бою. В таких випадках його родина отримає грошову компенсацію.

Який розмір компенсації

На розмір допомоги впливають обставини смерті військового. Якщо він загинув під час бойових дій, його родина отримає 15 мільйонів гривень, а якщо це сталося на службі, але не в ході бою – сума буде меншою.

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Нині держава платить дві суми:

15 мільйонів гривень – сімʼям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого.

2 150 000 гривень – якщо помер доброволець, який не був оформлений в жодній із військових структур.

Хто може отримати виплати