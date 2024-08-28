Компенсація за загиблого воїна: від чого залежить розмір виплат
28 серпня 2024, 14:20Читать новость на русском
Іноді військові вже не повертаються додому з поля бою. В таких випадках його родина отримає грошову компенсацію.
Який розмір компенсації
На розмір допомоги впливають обставини смерті військового. Якщо він загинув під час бойових дій, його родина отримає 15 мільйонів гривень, а якщо це сталося на службі, але не в ході бою – сума буде меншою.
Читайте також Хто може отримати виплати від ООН у 2024 році
Нині держава платить дві суми:
- 15 мільйонів гривень – сімʼям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для її отримання обов’язково необхідно мати витяг з наказу військової частини та особової справи загиблого.
- 2 150 000 гривень – якщо помер доброволець, який не був оформлений в жодній із військових структур.
Хто може отримати виплати
- діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої чи померлої особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;
- один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;
- батьки (усиновлювачі) загиблої чи померлої особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі або смерті;
- внуки загиблої чи померлої особи, якщо на момент її загибелі їх батьки загинули (померли);
- жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла або померла особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
- утриманці загиблої чи померлої особи.