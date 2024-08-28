Какой размер компенсации

На размер помощи влияют обстоятельства смерти военного. Если он погиб во время боевых действий, его семья получит 15 миллионов гривен, а если это произошло на службе, но не в ходе боя – сумма будет меньше.

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Сейчас государство платит две суммы:

15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.

2 150 000 гривен – если умер доброволец, который не был оформлен ни в одной из военных структур.

Кто может получить выплаты