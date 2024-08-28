Какой размер компенсации

На размер помощи влияют обстоятельства смерти военного. Если он погиб во время боевых действий, его семья получит 15 миллионов гривен, а если это произошло на службе, но не в ходе боя – сумма будет меньше.

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Сейчас государство платит две суммы:

  • 15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для ее получения обязательно необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личного дела погибшего.
  • 2 150 000 гривен – если умер доброволец, который не был оформлен ни в одной из военных структур.

Кто может получить выплаты

  • дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего или умершего лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав;
  • один из супругов, который пережил погибшее (умершее) лицо;
  • родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если они не были лишены в отношении него родительских прав или их родительские права были восстановлены на время его гибели или смерти;
  • внуки погибшего или умершего лица, если на момент его гибели их родители погибли (умерли);
  • женщина (мужчина), с которой (с которым) погибшее или умершее лицо проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой или в любом другом браке, при условии что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
  • иждивенцы погибшего или умершего лица.