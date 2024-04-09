Деяким українцям можуть відмовити в призначенні субсидії: які на це причини
9 квітня 2024, 18:58Читать новость на русском
Джерело:Дія
Субсидія надається громадянам, які не в змозі самостійно покрити витрати на оплату житлово-комунальних послуг. Втім, особі можуть відмовити в такій допомозі, якщо на те є вагомі причини.
Як призначаються субсидії
Субсидії призначені для покриття витрат на встановлення та обслуговування лічильників, абонентське обслуговування в багатоквартирних будинках, управління будинком, постачання газу, електрики, тепла, води або ж вивозу сміття, а також та на купівлю газу, твердого і рідкого палива для побутових потреб.
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Розрахунок субсидії проводиться на основі специфічної формули, що включає кілька етапів:
- Визначення середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.
- Розрахунок середньомісячного доходу на одну особу шляхом ділення загального доходу на кількість осіб у домогосподарстві.
- Подальше ділення доходу на одну особу на розмір прожиткового мінімуму на особу за місяць, встановлений на початок року, в якому призначається субсидія.
- Результат ділиться наполовину і множиться на 20%, що вказує на відсоток від загального місячного доходу домогосподарства.
- Нарешті, обчислюється сума обов’язкового платежу, множачи обов'язковий відсоток платежу на загальний місячний дохід сім'ї.
Чому в субсидії можуть відмовити
Сім'ям не призначать субсидію в таких випадках:
- Якщо в сім'ї є квартира площею понад 130 квадратних метрів або будинок понад 230 квадратних метрів. Виключення становлять сім'ї, які виховують дітей у дитячих будинках сімейного типу, мають статус багатодітної сім'ї або опікуються трьома і більше дітьми.
- Власність на автомобіль, що не старіше 5 років.
- Наявність у сім'ї двох і більше автомобілів віком до 15 років, крім придбання причепу чи мопеда.
- Придбання членом сім'ї товарів на суму понад 50 тисяч гривень протягом року до подання заявки на субсидію, крім витрат на медичне лікування, або купівлю валюти на аналогічну суму.
- Володіння депозитом, що перевищує 100 тисяч гривень.
- Несплата раніше отриманої субсидії, що була виплачена невідповідно до норм, або несплата аліментів протягом трьох місяців і більше.