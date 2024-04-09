Деяким українцям можуть відмовити в призначенні субсидії: які на це причини

Субсидія надається громадянам, які не в змозі самостійно покрити витрати на оплату житлово-комунальних послуг. Втім, особі можуть відмовити в такій допомозі, якщо на те є вагомі причини.

Як призначаються субсидії

Субсидії призначені для покриття витрат на встановлення та обслуговування лічильників, абонентське обслуговування в багатоквартирних будинках, управління будинком, постачання газу, електрики, тепла, води або ж вивозу сміття, а також та на купівлю газу, твердого і рідкого палива для побутових потреб.

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Розрахунок субсидії проводиться на основі специфічної формули, що включає кілька етапів:

Визначення середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Розрахунок середньомісячного доходу на одну особу шляхом ділення загального доходу на кількість осіб у домогосподарстві.

Подальше ділення доходу на одну особу на розмір прожиткового мінімуму на особу за місяць, встановлений на початок року, в якому призначається субсидія.

Результат ділиться наполовину і множиться на 20%, що вказує на відсоток від загального місячного доходу домогосподарства.

Нарешті, обчислюється сума обов’язкового платежу, множачи обов'язковий відсоток платежу на загальний місячний дохід сім'ї.

Чому в субсидії можуть відмовити

Сім'ям не призначать субсидію в таких випадках:

Якщо в сім'ї є квартира площею понад 130 квадратних метрів або будинок понад 230 квадратних метрів. Виключення становлять сім'ї, які виховують дітей у дитячих будинках сімейного типу, мають статус багатодітної сім'ї або опікуються трьома і більше дітьми.

Власність на автомобіль, що не старіше 5 років.

Наявність у сім'ї двох і більше автомобілів віком до 15 років, крім придбання причепу чи мопеда.

Придбання членом сім'ї товарів на суму понад 50 тисяч гривень протягом року до подання заявки на субсидію, крім витрат на медичне лікування, або купівлю валюти на аналогічну суму.

Володіння депозитом, що перевищує 100 тисяч гривень.

Несплата раніше отриманої субсидії, що була виплачена невідповідно до норм, або несплата аліментів протягом трьох місяців і більше.

! При зміні складу домогосподарства протягом 30 днів потрібно поінформувати орган соціального захисту населення і знову подати заяву та декларацію.