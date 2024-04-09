Как назначаются субсидии
Субсидии предназначены для покрытия расходов на установку и обслуживание счетчиков, абонентское обслуживание в многоквартирных домах, управление домом, поставки газа, электричества, тепла, воды или вывоза мусора, а также и на покупку газа, твердого и жидкого топлива для бытовых нужд.
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Расчет субсидии производится на основе специфической формулы, включающей несколько этапов:
- Определение среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
- Расчет среднемесячного дохода на одного человека путем деления общего дохода на количество лиц в домохозяйстве.
- Дальнейшее деление дохода на одного человека на размер прожиточного минимума на человека за месяц, установлен на начало года, в котором назначается субсидия.
- Результат делится наполовину и умножается на 20%, что указывает на процент от общего месячного дохода домохозяйства.
- Наконец, вычисляется сумма обязательного платежа, умножая обязательный процент платежа на общий месячный доход семьи.
Почему в субсидии могут отказать
Семьям не назначат субсидию в таких случаях:
- Если в семье есть квартира площадью более 130 квадратных метров или дом более 230 квадратных метров. Исключение составляют семьи, которые воспитывают детей в детских домах семейного типа, имеют статус многодетной семьи или опекаются тремя и более детьми.
- Собственность на автомобиль, не старше 5 лет.
- Наличие в семье двух и более автомобилей в возрасте до 15 лет, кроме приобретения прицепа или мопеда.
- Приобретение членом семьи товаров на сумму более 50 тысяч гривен в течение года до подачи заявки на субсидию, кроме расходов на медицинское лечение, или покупку валюты на аналогичную сумму.
- Владение депозитом, превышающим 100 тысяч гривен.
- Неуплата ранее полученной субсидии, что была выплачена несоответственно нормам, или неуплата алиментов в течение трех месяцев и более.