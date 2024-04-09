Какие льготы по возрасту доступны украинцам

Лица, которые получают пенсию по возрасту, имеют право и на другие льготы. В частности, таким пенсионерам предоставляется со скидкой или бесплатно юридическая помощь.

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Речь идет не только о консультировании лица, но и оказании поддержки в составлении процессуальных документов и защите интересов в судебных, государственных и местных органах управления.

Также указанные пенсионеры имеют право на такие льготы:

Бесплатный проезд: во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение на пригородном железнодорожном сообщении.

во всех видах общественного наземного транспорта, за исключением такси. Льгота распространяется и на передвижение на пригородном железнодорожном сообщении. Государственную субсидию: пенсионеры могут претендовать на получение государственной субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Для этого необходимо обратиться в социальные службы, подать заявление и декларацию о доходах.

Обратите внимание! Некоторые пенсионеры могут быть освобождены от оплаты за ЖКУ полностью. Речь идет о жителях сельской местности, которые ранее имели одну из определенных профессий (учителя, медики, работники культурной сферы, библиотекари и другие).

Какой налог могут не платить пенсионеры

Также пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, могут не платить земельный налог. Однако только при условии, что их участок соответствует определенным нормам.

Таким образом, рядом установлены следующие лимиты:

до 0,01 гектара допустимо для строительства индивидуальных гаражей;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.

Обратите внимание! Чтобы оформить эту льготу, пенсионер должен обратиться в орган контроля с заявлением. Обязательно нужно иметь с собой подтверждающие документы, в частности пенсионное удостоверение (удостоверяющее получение пенсии по возрасту).