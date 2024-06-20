Деякі українці можуть залишитись без пенсії через незарахований стаж: хто в зоні ризику

Деякі українці можуть натрапити на труднощі при оформленні пенсії. Відтак, частину набутого стажу можуть не зарахувати згідно із новим законом.

Хто може залишитися без стажу і пенсії

Як стало відомо, без стажу можуть залишитись ті українці, які працювали в Росії. Згідно із законом, що був ухвалений ще 25 квітня 2024 року, при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься стаж набутий у Росії після 2014 року.

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А саме йдеться про той трудовий стаж роботи, що був набутий у силових структурах Росії. А також: у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових чи правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.

Кому стаж таки зарахують

! Стаж не зараховуватимуть також за добровільне зайняття посад у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях.

Однак, відповідно до цього закону, усім іншим українцям, які працюють за кордоном – буде зараховано трудовий стаж набутий в тій чи іншій країні. Цей стаж дозволить вийти на пенсію в Україні при досягненні пенсійного віку: 60, 63 або 65 років. Проте, він не вплине на розмір пенсії, якщо страхові внески не були сплачені в Україні.

Стаж зараховуватимуть, навіть якщо Україна не уклала відповідного пенсійного договору з конкретною країною.