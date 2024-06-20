Кто может остаться без стажа и пенсии

Как стало известно, без стажа могут остаться те украинцы, которые работали в России. Согласно закону, который был принят еще 25 апреля 2024 года, при назначении пенсии в Украине не будет засчитываться стаж приобретенный в России после 2014 года.

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А именно речь идет о том трудовом стаже работы, что был приобретенный в силовых структурах России. А также: в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях.

Обратите внимание! Стаж не будут засчитывать также за добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях.

Кому стаж таки зачислят

Однако в соответствии с этим законом, всем другим украинцам, которые работают за рубежом – будет засчитан трудовой стаж приобретенный в той или иной стране. Этот стаж позволит выйти на пенсию в Украине при достижении пенсионного возраста: 60, 63 или 65 лет. Однако он не повлияет на размер пенсии, если страховые взносы не были уплачены в Украине.

Интересно! Стаж будут засчитывать, даже если Украина не заключила соответствующего пенсионного договора с конкретной страной.