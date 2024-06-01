Что нужно знать о доплатах по возрасту

Законодательство Украины предусматривает предоставление пенсионерам надбавок по возрасту. Каждые пять лет сумма надбавки увеличивается.

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Доплаты по возрасту начинаются с 70 лет. Размер надбавки со временем увеличивается:

С 70 до 74 лет – ежемесячно дополнительно 300 гривен.

С 75 до 79 лет – ежемесячно 456 гривен.

Свыше 80 лет – ежемесячно 570 гривен.

Важно! Эти доплаты не суммируются, а лишь увеличиваются. Например, если сначала выплата составляла 300 гривен, со временем она возрастет до 456 гривен.

Ограничения для получения надбавок

Основным условием, которое ограничивает получение доплат, является высокий размер начисленной пенсии. Пенсионеры, чья месячная выплата превышает 10 340 гривен, не имеют права на дополнительные надбавки.

Важно! Высокая пенсия является единственной причиной, по которой не начисляются доплаты по возрасту.

Доплаты за состояние здоровья

Пенсионеры возрастом 80 лет и старше, которые столкнулись с ухудшением состояния здоровья и нуждаются в постороннем уходе, имеют право на получение доплат от государства.

Для зачисления такой надбавки необходимо официально документально подтвердить ухудшение здоровья и соответствовать определенным критериям, в частности способностью самостоятельно проживать без постоянной поддержки.