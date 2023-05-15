Долар тримається, а євро різко подешевшало: як змінився курс за вихідні

Курс долара за вихідні залишився майже без змін. Втім євро опустилося різко як у банках, так і в обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,40 гривні (без змін проти 12 травня), а купити за 37,80 гривні (-2 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 40,80 гривні (-20 копійок), а продають в середньому за 41,45 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (без змін), а продають – за 37,81 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(без змін), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,84 гривні (-13 копійок), а продаж – 41,25 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (без змін), а продаж – 37,73 гривні (-1 копійка).

(без змін), а продаж – (-1 копійка). Євро купують по 41,03 гривні (-17 копійок), а продають за 41,25 гривні (-15 копійок).

Чи дорожчатиме курс влітку

Як розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, на початку літа курс долара до гривні буде стабільним. Все через західну підтримку міжнародних резервів НБУ.

Поки що, поки в нас є фінансування від партнерів, то, думаю, суттєвих змін не буде. Можемо утримувати курс на більш-менш стабільному рівні, принаймні, щоб він був керованим,

– каже він.

У коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук додає, що якщо НБУ піде на планову девальвацію, то це може призвести до відповідного знецінення готівкової гривні до долара.

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