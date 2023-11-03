Прогноз курсу долара став кращим: уряд вніс нові показники до Бюджету-2024

Уряд уточнив свої очікування стосовно курсу долара до гривні наступного року. Тож Кабмін подав до Верховної Ради проєкт Бюджету 2024 року до другого читання.

Уряд покращив прогнози на долар наступного року

У Бюджеті-2024 було скориговано показник споживчої інфляції у бік спаду, тобто – з 10,8% до 9,7%.

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Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 гривні за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривні за долар у попередньому прогнозі,

– написано у пояснювальній записці.

У кінці 2024 року очікується, що курс долара буде на позначці 42,1 гривні, тоді як раніше прогноз становив – 44,2 гривні.

Також у другому читанні висунули менші очікування щодо девальвації гривні – 38,6 гривні за долар проти 40,2 гривні за долар.

Як змінилися показники інфляції та ВВП

Змінилися очікування і щодо інфляції ВВП у другому читанні. Тож в уряді очікують, що інфляція поточного року становитиме 7,1%, тоді як раніше прогнозувалося – 14,7%.

Натомість Кабмін чекає на швидке відновлення реального ВВП у 2023 році – до 5% (раніше 2,8%). У 2024 році тепер передбачають 4,6% замість 5%.

На покращення показників вплинули: