Уряд покращив прогнози на долар наступного року
У Бюджеті-2024 було скориговано показник споживчої інфляції у бік спаду, тобто – з 10,8% до 9,7%.
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Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривні за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривні за долар у попередньому прогнозі,
– написано у пояснювальній записці.
У кінці 2024 року очікується, що курс долара буде на позначці 42,1 гривні, тоді як раніше прогноз становив – 44,2 гривні.
Також у другому читанні висунули менші очікування щодо девальвації гривні – 38,6 гривні за долар, проти – 40,2 гривні за долар.
Як змінилися показники інфляції та ВВП
Змінилися очікування і щодо інфляції з ВВП у другому читанні. Тож в уряді очікують, що інфляція поточного року становитиме 7,1%, тоді як раніше прогнозувалося – 14,7%.
Натомість Кабмін чекає на швидке відновлення реального ВВП у 2023 році – до 5% (раніше 2,8%). У 2024 році тепер передбачають – 4,6%, замість – 5%.
На покращення показників вплинули:
- урахування зміни припущення тривалості війни;
- логістики;
- міграційних процесів тощо;