Уряд покращив прогнози на долар наступного року

У Бюджеті-2024 було скориговано показник споживчої інфляції у бік спаду, тобто – з 10,8% до 9,7%.

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Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривні за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривні за долар у попередньому прогнозі,

– написано у пояснювальній записці.

У кінці 2024 року очікується, що курс долара буде на позначці 42,1 гривні, тоді як раніше прогноз становив – 44,2 гривні.

Також у другому читанні висунули менші очікування щодо девальвації гривні – 38,6 гривні за долар, проти – 40,2 гривні за долар.

Як змінилися показники інфляції та ВВП

Змінилися очікування і щодо інфляції з ВВП у другому читанні. Тож в уряді очікують, що інфляція поточного року становитиме 7,1%, тоді як раніше прогнозувалося – 14,7%.

Натомість Кабмін чекає на швидке відновлення реального ВВП у 2023 році – до 5% (раніше 2,8%). У 2024 році тепер передбачають – 4,6%, замість – 5%.

На покращення показників вплинули: