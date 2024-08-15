Знову дорожчатиме: прогнози щодо курсу долара погіршилися
15 серпня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують зростання курсу долара. Це станеться протягом наступного року.
Курс долара наступного року
У липні фінансові аналітики змінили свій річний прогноз курсу до 43,36 гривні за долар, що більше на 56 копійок за попередні очікування.
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Натомість банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 гривні за долар, тоді як у квітні вони прогнозували 41,69 гривні за долар.
Населення очікує, що курс долара протягом року досягне позначки 42,69 гривні за долар. У червні цей показник був 42,51 гривні за долар.
А от підприємці ще з травня очікують, що курс долара протягом року досягне 41,61 гривні за долар.