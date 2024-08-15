Курс долара наступного року

У липні фінансові аналітики змінили свій річний прогноз курсу до 43,36 гривні за долар, що більше на 56 копійок за попередні очікування.

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Натомість банкіри прогнозують курс на рівні 43,15 гривні за долар, тоді як у квітні вони прогнозували 41,69 гривні за долар.

Населення очікує, що курс долара протягом року досягне позначки 42,69 гривні за долар. У червні цей показник був 42,51 гривні за долар.

А от підприємці ще з травня очікують, що курс долара протягом року досягне 41,61 гривні за долар.