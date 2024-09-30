Офіційний долар та євро: НБУ встановив ціну валют

Курси валют від НБУ залишаються стабільними наприкінці вересня. Американська валюта несуттєво втратила ціну, а євро не змінилося після вихідних.

Офіційний курс 30 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,16 гривні. Тобто ціна валюти впала на 4 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,95 гривні. Ціна цієї валюти не змінилася за вихідні.

Станом на 1 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,21 гривні,

євро – 46,15 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 30 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , а продаж – 41,55 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,33 гривні, а продаж – 41,64 гривні.

Який курс прогнозують

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що цього тижня ймовірний зворотній курсовий тренд в усіх сегментах ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зокрема, цьому буде сприяти перехідна дата та масовані виплати зарплат українцям. У другій половині цього тижня посилення попиту можна очікувати через погашення раніше розміщених випусків довгострокових ОВДП та виплату купона по кількох випусках держоблігацій.

Зверніть увагу! За оцінками Золотько, вартість долара у готівковому сегменті протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,40 – 41,90 гривень за долар.

Банкірка прогнозує, що котирування на міжбанку, а разом з ними й вартість готівкового долара, помірно зростатимуть.