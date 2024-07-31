Шлях до відновлення: курс валют в останній день липня
31 липня 2024, 09:45Читать новость на русском
Протягом доби курс долара та євро почав повільний поворот у сторону зміцнення. Першими здорожчали валюти у обмінниках.
Курс валют у банках
- Сьогодні 31 липня, за даними "Мінфіну", банки купують готівковий долар у середньому за 41,15 гривні (-2 копійки), а продають за – 41,30 гривні (-5 копійок).
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- Натомість купівля євро в середньому відбувається за 44,66 гривні (-4 копійок), а продаж – за 44,85 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара відбувається на рівні 41,16 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,33 гривні (-5 копійок).
- Євро купують за 44,70 гривні (без змін), а продають за 44,84 гривні (-11 копійок).
Курс в обмінниках
- Купівля доларів в обмінниках відбувається десь за 40,90 гривні (+40 копійок), а продають – за 41,40 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро перебуває на рівні: купівля – 44,50 гривні (+75 копійок), а продаж – 45 гривень (без змін).
Скільки коштуватиме валюта цього тижня
В коментарі 24 каналу Тарас Лісовий озвучив прогнозовані коридори для долара та євро на міжбанківському ринку: 40,70 – 41,70 гривні та 43,50 – 45,50 гривні відповідно.
На готівковому ринку очікується, що долар коштуватиме 40,70 – 42 гривні, а євро – 43,50 – 46,50 гривні.