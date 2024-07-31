Шлях до відновлення: курс валют в останній день липня

Протягом доби курс долара та євро почав повільний поворот у сторону зміцнення. Першими здорожчали валюти у обмінниках.

Курс валют у банках

Сьогодні 31 липня, за даними "Мінфіну", банки купують готівковий долар у середньому за 41,15 гривні (-2 копійки), а продають за – 41,30 гривні (-5 копійок).

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Натомість купівля євро в середньому відбувається за 44,66 гривні (-4 копійок), а продаж – за 44,85 гривні (-7 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара відбувається на рівні 41,16 гривні (-10 копійок), а продаж – 41,33 гривні (-5 копійок).

(-10 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 44,70 гривні (без змін), а продають за 44,84 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля доларів в обмінниках відбувається десь за 40,90 гривні (+40 копійок), а продають – за 41,40 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+40 копійок), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро перебуває на рівні: купівля – 44,50 гривні (+75 копійок), а продаж – 45 гривень (без змін).

Скільки коштуватиме валюта цього тижня

В коментарі 24 каналу Тарас Лісовий озвучив прогнозовані коридори для долара та євро на міжбанківському ринку: 40,70 – 41,70 гривні та 43,50 – 45,50 гривні відповідно.

На готівковому ринку очікується, що долар коштуватиме 40,70 – 42 гривні, а євро – 43,50 – 46,50 гривні.