Курс валют в банках

Сегодня 31 июля, по данным "Минфина", банки покупают наличный доллар в среднем за 41,15 гривны (-2 копейки), а продают за – 41,30 гривны (-5 копеек).

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Зато покупка евро в среднем происходит за 44,66 гривны (-4 копеек), а продажа – за 44,85 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара происходит на уровне 41,16 гривны (-10 копеек), а продажа – 41,33 гривны (-5 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 44,70 гривны (без изменений), а продают за 44,84 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

Покупка долларов в обменниках происходит где-то по 40,90 гривны (+40 копеек), а продают – за 41,40 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+40 копеек), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро находится на уровне: покупка – 44,50 гривны (+75 копеек), а продажа – 45 гривен (без изменений).

Сколько будет стоить валюта на этой неделе

В комментарии 24 канала Тарас Лисовой озвучил прогнозируемые коридоры для доллара и евро на межбанковском рынке: 40,70 – 41,70 гривны и 43,50 – 45,50 гривны соответственно.

На наличном рынке ожидается, что доллар будет стоить 40,70 – 42 гривны, а евро – 43,50 – 46,50 гривны.