Что происходит с гривной

НБУ провел ряд реформ для поддержки гривны. В том числе регулятор сделал национальную валюту привлекательной для депозитов.

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Сейчас продолжается тенденция популяризации долгосрочных вложений в гривне. Речь идет о депозитах на срок от 1 до 2,5 лет. В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев уточнил, что такие вложения будут приносить до 15% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Учитывая инфляционные прогнозы, "чистая" прибыль по гривневым депозитам останется достаточно высокой и достигнет 5%.

Станет ли слабее гривна

Банкир Сергей Фурса в разговоре с 24 Каналом отметил, что в настоящее время рынок валюты будет оставаться стабильным. Однако колебаний все же избежать не удастся.

Сергей Фурса Инвестиционный банкир Курс не фиксированный, поэтому на одном уровне он оставаться не будет. Но и далеко он ходить не будет. Если ослабление гривны и будет, то очень умеренное.

Напомним! Глава НБУ назвал факторы, которые способствуют стабилизации валютного рынка.