Что обеспечивает стабильность на рынке валюты

Во время отчета о прошлогодней работе НБУ банкир Андрей Пышный отметил, что на стабильность валютного рынка влияет своевременность поступления денежной помощи. В качестве примера, он привел первые три месяца 2024 года.

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Именно с января по март и реализовались финансовые риски, связанные с несвоевременным получением внешнего финансирования. Тогда Украина имела лишь десятую часть от ожидаемой суммы помощи. Однако, сейчас ситуация стабилизировалась.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Сценарий, по которому развиваются события на валютном рынке, соответствует нашим ожиданиям. НБУ всегда говорил о важности обеспечения двух компонентов нашей нынешней устойчивости – достаточного и ритмичного поступления международной финансовой помощи.

Пышный не дает пока никаких курсовых прогнозов. По его словам, в первую очередь НБУ должен стабилизировать валютный рынок.

Речь идет о такой динамике обменного курса, которая не будет угрожать сохранению инфляции на умеренном уровне в 2024 году (несмотря на ожидаемое ускорение) с последующим ее снижением до 5%,

– уточнил банкир.

Обратите внимание! Стабильное внешнее финансирование обеспечивает Украине значительные резервы. А это, свою очередь, позволяет регулятору проводить реформы, в частности, смягчать валютные ограничения.