Какие новые валютные ориентиры доллара
В обнародованной Кабмином бюджетной декларации Бюджетной декларации на период 2025–2027 годов указан среднегодовой курс гривны от 45 гривен за доллар в 2025-м, и до 46,4 гривны за доллар в 2027-м году.
Читайте также: Гривна обесценилась: будет ли нацвалюта падать в дальнейшем
В постановлении отмечено, что приведенные прогнозные показатели на 2025–2027 годы являются предположением, ведь рассчитаны в условиях военного времени, высокой неопределенности, при постоянных изменениях внешних и внутренних условий экономического развития.
Учитывая изменчивость социально-экономической ситуации эти показатели могут быть уточнены и пересмотрены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения,
– говорится в документе.
Какой курс прогнозирует МВФ
Даже больше, в апрельском отчете World Economic Outlook МВФ рассмотрел перспективу украинского валютного рынка более подробно. Так, среднегодовой курс гривны к доллару, по мнению международных аналитиков, будет составлять:
- в 2024 году – 41,0 гривны за доллар;
- в 2025 году – 45,8 гривны за доллар;
- в 2026 году – 48,6 гривны за доллар;
- в 2027 году – 50,4 гривны за доллар;
- в 2028 году – 52,1 гривны за доллар;
- в 2029 году – 54,1 гривны за доллар.