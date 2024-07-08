Які нові валютні орієнтири долара
У оприлюдненій Кабміном Бюджетній декларації на період 2025–2027 років вказаний середньорічний курс гривні від 45 гривень за долар у 2025-му, та й аж до 46,4 гривні за долар у 2027-му році.
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У постанові наголошено, що наведені прогнозні показники на 2025–2027 роки є припущенням, адже розраховані в умовах воєнного часу, високої невизначеності, під час постійних змін зовнішніх і внутрішніх умов економічного розвитку.
З огляду на мінливість соціально-економічної ситуації ці показники можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і в бік погіршення,
– йдеться у документі.
Який курс прогнозує МВФ
Щобільше, у квітневому звіті World Economic Outlook МВФ розглянув перспективу українського валютного ринку більш детально. Так, середньорічний курс гривні до долара, за думкою міжнародних аналітиків, складатиме:
- у 2024 році – 41,0 гривню за долар;
- у 2025 році – 45,8 гривні за долар;
- у 2026 році – 48,6 гривні за долар;
- у 2027 році – 50,4 гривні за долар;
- у 2028 році – 52,1 гривні за долар;
- у 2029 році – 54,1 гривні за долар.