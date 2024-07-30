Кто может досрочно выйти на пенсию

В частности, право на досрочный выход на пенсию имеют лица, работавшие в условиях вредного и тяжелого производства, в соответствии со списком № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

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Итак, таким лицам пенсия по возрасту на льготных условиях назначается по достижении 55 лет при следующих условиях:

  • для мужчин – при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;
  • для женщин – при наличии не менее 25 лет стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Возможен ли досрочный выход на пенсию для учителей?

Чтобы выйти на пенсию за выслугу лет, учителям сейчас нужно иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь возраста 55 лет. Эта норма закона Украины "О пенсионном обеспечении" вступила в силу с 1 апреля 2024 года.