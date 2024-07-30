Хто може достроково вийти на пенсію

Зокрема, право на достроковий вихід на пенсію мають особи, які працювали в умовах шкідливого та важкого виробництва, відповідно до списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

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Отже, таким особам пенсія за віком на пільгових умовах призначається після досягнення 55 років за таких умов:

  • для чоловіків – за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
  • для жінок – за наявності не менше 25 років стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Чи можливий достроковий вихід на пенсію для вчителів?

Щоб вийти на пенсію за вислугу років, учителям зараз потрібно мати щонайменше 30 років педагогічного стажу і досягти віку 55 років. Ця норма закону України "Про пенсійне забезпечення" набрала чинності з 1 квітня 2024 року.