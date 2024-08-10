За 1000 доларів можна купити понад 2 десятки доларів

За середнім курсом долара в банках, на чорному ринку та в обмінниках на 1 000 гривень вийде трішки більше аніж 20 доларів.

Скільки доларів вийде на 1000 гривень

В середньому за один долара в Україні доведеться віддати від 41,30 гривні до 41,40 гривні.

Станом на 9 серпня, середня продаж банками валюти населенню становить 41,30 гривні. Отже, за 1 000 гривень вийде придбати десь 24 долари 21 цент.

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На чорному ринку сума вийде ідентичною до банківського курсу, адже курс продажу без змін.

В обмінниках ціна дещо вища – 41,40 гривні за долар, а тому на суму в 1 000 гривень вийде 24 долари 15 центів.

Курс наступного тижня

Як прогнозує для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, валютні курси на ринку залишатимуться в межах нових коридорів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цей етап не триватиме вічно. Все через інфляційний тиск восени, який може стати більш відчутним, а інфляційний прогноз може бути трохи інший – до 8,5% за підсумками року (раніше річна інфляція прогнозувалася у 8,2%).

З 12 серпня по 18 серпнякурс на міжбанку на готівковому ринку коливатиметься від 40,7 гривні до 42 гривень максимум.