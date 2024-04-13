Зростання долара: що впливає на курсові коливання

На курс валют впливає значна кількість факторів. Одним з найвагоміших впевнено можна назвати загальний стан економіки в країні.

Як стабілізують курс

Регулятор продовжує укріплення гривні. Цьому сприяє і отримання Україною міжнародної грошової допомоги.

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Нещодавно партнери надали українцям рекордний об'єм допомоги. Ця сума сягнула 9 мільярдів доларів. Завдяки цьому, НБУ зміг значно поповнити свої золотовалютні резерви – до 43,8 мільярда доларів (дані на 1 квітня 2024 року).

Завдяки підтримці міжнародних партнерів, НБУ має достатньо ресурсів для підтримання курсу. Тобто у регулятора є можливість здійснювати своєчасні валютні інтервенції.

Чому змінюється курс

У травні/червні торговельний баланс України може погіршитись через скорочення експорту агропродукції. Це, імовірно, негативно вплине на курс гривні. Однак, НБУ готовий до цього виклику.

Також значний влив на гривневий курс матиме лібералізація валютних обмежень, яка діє для бізнесу. Проте цю проблему варто очікувати лише у довгостроковій перспективі. Тим більше, що НБУ накопичує валютні резерви, завдяки яким і регулюється ринок.

Основними факторами коливання курсу можна назвати:

події на фронті;

збільшення попиту з боку населення;

затримка міжнародної допомоги.