Відновлення української економіки

Зменшення показника зумовлене зменшенням врожаю та дефіцитом робочої сили.

Читайте також Чи вплине зростання мінімальної зарплатні на економічне становище в Україні

В Україні темпи відновлення економіки сповільняться до 3,2% цього року з 4,8% у 2023 році, що відображає менший врожай та постійний дефіцит робочої сили. Економічні перспективи країни залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення,

– написали у Світовому банку.

Нагадаємо! Нині ціна відновлення України зросла до 486 мільярдів доларів, що понад удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Від початку повномасштабного вторгнення до держбюджету України надійшло близько 31 мільярд доларів кредитних і грантових коштів, виділених Світовим банком. Зокрема використовуючи механізми Цільових фондів багатьох донорів.