Девальвація гривні: як ця ситуація вплине на курс

Наслідки травневої девальвації гривні та ціновий тиск на курс валют може бути досить відчутним. Однак, скоріше за все, курсові коридори майже не зазнають змін і протримаються тривалий час.

Як зміниться валютний ринок

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що друга декада червня в основних курсових показниках залишатиметься майже без змін. Імовірно саме з цієї половини місяця остаточно сформуються нові коридори валютних коливань, які можуть протриматися щонайменше до осені.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Активні девальвація гривні, як це спостерігалося у квітні та травні, веде до зростання цін. При цьому, за об’єктивних причин, як, приміром, у імпортерів, так і суб’єктивних – у виробників, продавців цінники будуть збільшені на випадок подальших девальваційних процесів. Інколи таке зростання може вдвічі перевищувати наявну девальвацію.

Лєсовий наголошує, що у випадку зростання тарифів на електроенергію ніхто не стане чекати нових платіжок, тому після першої інерційної декади варто очікувати масовий перегляд цін практично на все. Тобто інфляційні процеси можуть тиснути на валютний ринок, однак у регулятора достатньо можливостей подолати нові випробування.

Вартує уваги й те, що з початку року гривня просіла вже на 6,7%: курс долара з 1 січня по 1 червня виріс з 38 до 40,53 гривні,

– уточнює банкір.

Як зміниться курс

Лєсовий вважає, що коридори валютних змін залишаться на рівні минулого тижня. Зокрема, на міжбанку вони будуть такі:

долар – 40 – 41 гривня;

євро – 43 – 46 гривень.

На готівковому ринку:

долар буде на рівні 40 – 41,2 гривні;

євро – 43 – 46 гривень.

Поточні курсові коливання знову не зазнають змін і складуть:

міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні;

комбанки: до 0,3 – 0,5 гривні;

обмінні пункти: до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу також не відрізняється від показників минулого тижня:

на міжбанку: до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро;

у комерційних банках: до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро;

в обмінних пунктах: до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

При цьому різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищить 0,5 гривні. А от середні курсові відхилення не будуть більш як 2%.

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