Чому ви втрачаєте кошти
Використовуючи безготівковий спосіб розрахунку, ви витрачаєте більше, оскільки не відчуваєте болю від втрати цих коштів. Таке дослідження опублікував журнал Journal of Retailing.
Читайте також У гривні більше: які депозити можуть принести українцям найвищі прибутки
Йдеться про те, що під час оплати готівкою вам потрібно здійснити певний комплекс заходів. Наприклад, дістати гаманець, відрахувати потрібну суму тощо. А от в процесі безготівкового розрахунку, оплата робиться набагато швидше і без зайвих думок.
Зараз більшість людей забули про пластикові картки. Основна маса розрахунків здійснюється через телефон чи інші прилади. А це ще більше скорочує час на роздуми.
Як зменшити витрати
Використовуючи безготівковий розрахунок можна значно зекономити. Для цього необхідно знати декілька правил:
- Сформуйте бюджет, який ви можете витрачати протягом певного періоду. Ця сума має враховувати як обов'язкові витрати, так і запас коштів на непередбачувані обставини.
- Відкладайте щомісячно сталу суму, таким чином ви будете ефективно накопичувати гроші. Наприклад, це можуть бути відрахування – 5% від зарплати.
- Робіть "розумні" покупки. Спробуйте уникати імпульсивності через оцінку бажаної речі з практичного погляду. Наприклад, як часто ви будете носити обрані джинси тощо.
- Складайте списки. Вони мають бути сформовані до походу в магазин. Неважливо чи це одяг, чи продукти.