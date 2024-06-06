Почему вы теряете средства
Используя безналичный способ расчета, вы тратите больше, поскольку не чувствуете боли от потери этих средств. Такое исследование опубликовал журнал Journal of Retailing.
Читайте также В гривне больше: какие депозиты могут принести украинцам самые высокие прибыли
Речь идет о том, что при оплате наличными вам нужно осуществить определенный комплекс мероприятий. Например, достать кошелек, отчислить нужную сумму и тому подобное. А вот в процессе безналичного расчета, оплата делается гораздо быстрее и без лишних мыслей.
Сейчас большинство людей забыли о пластиковых картах. Основная масса расчетов осуществляется через телефон или другие приборы. А это еще больше сокращает время на размышления.
Как уменьшить расходы
Используя безналичный расчет можно значительно сэкономить. Для этого необходимо знать несколько правил:
- Сформируйте бюджет, который вы можете тратить в течение определенного периода. Эта сумма должна учитывать как обязательные расходы, так и запас средств на непредвиденные обстоятельства.
- Откладывайте ежемесячно постоянную сумму, таким образом вы будете эффективно накапливать деньги. Например, это могут быть отчисления – 5% от зарплаты.
- Делайте "умные" покупки. Попробуйте избегать импульсивности через оценку желаемой вещи с практической точки зрения. Например, как часто вы будете носить выбранные джинсы и тому подобное.
- Составляйте списки. Они должны быть сформированы до похода в магазин. Неважно это одежда, или продукты.