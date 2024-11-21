Что гарантирует высокую пенсию в Украине

В Украине размер пенсии зависит от нескольких ключевых факторов: продолжительности страхового стажа, уровня официальной зарплаты и пенсионных взносов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В то же время максимальная пенсионная выплата в Украине законодательно ограничена и составляет более 23 тысяч гривен. Для ее получения нужно иметь 35 лет стажа и ежемесячный доход в размере 67 457 гривен.

Заметьте! Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 13 547 гривен.

Таким образом, сейчас чтобы обеспечить себе высокую пенсию, следует учесть несколько ключевых аспектов: