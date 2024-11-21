Що гарантує високу пенсію в Україні
В Україні розмір пенсії залежить від кількох ключових факторів: тривалості страхового стажу, рівня офіційної зарплати та пенсійних внесків, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Водночас максимальна пенсійна виплата в Україні законодавчо обмежена та становить понад 23 тисячі гривень. Для її отримання потрібно мати 35 років стажу та щомісячний дохід у розмірі 67 457 гривень.
Зауважте! Наразі середня зарплата в Україні складає 13 547 гривень.
Таким чином, нині щоб забезпечити собі високу пенсію, слід врахувати кілька ключових аспектів:
- Офіційна зарплата. Пенсія залежить від офіційного доходу, з якого сплачуються внески до Пенсійного фонду. Чим вищий дохід, тим більше внесків і тим вища пенсія.
- Страховий стаж. Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати хоча б 21 рік стажу. Чим більший стаж, тим вищі пенсійні виплати.
- Добровільні накопичення. Можна робити добровільні внески через ПФУ, щоб створити додатковий фінансовий резерв на старість.