Що гарантує високу пенсію в Україні

В Україні розмір пенсії залежить від кількох ключових факторів: тривалості страхового стажу, рівня офіційної зарплати та пенсійних внесків, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також: Яка мінімальна пенсія в українців, які не встигли набути достатньо стажу

Водночас максимальна пенсійна виплата в Україні законодавчо обмежена та становить понад 23 тисячі гривень. Для її отримання потрібно мати 35 років стажу та щомісячний дохід у розмірі 67 457 гривень.

Зауважте! Наразі середня зарплата в Україні складає 13 547 гривень.

Таким чином, нині щоб забезпечити собі високу пенсію, слід врахувати кілька ключових аспектів: