Яку виплату мають пенсіонери без достатньої кількості стажу

Пенсіонери, що не мають достатньої кількості стажу можуть отримати соціальну пенсію. Ця виплата розраховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Соціальна пенсія визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.

Зауважте! Максимальний розмір соціальної пенсії не може перевищити 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз це значення – 3 028 гривень.

Які умови для надання такої допомоги

Тимчасова допомога надається пенсіонерам, які у 65 років не встигли отримати мінімальну кількість стажу. Тобто, не набули хоча б 15 років стажу.

Нагадаємо! Цьогоріч для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати мінімум 31 рік страхового стажу, у 63 роки – 21 рік стажу, у 65 років – 15 років стажу.