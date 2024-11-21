Средства партнеров на оборону

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная рассказала, что на 2025 год предусмотрено финансирование не только из национальных ресурсов, но и из средств партнеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Это касается как гражданских расходов, так и части военных. По ее словам, бюджет страны максимально зависит от собственных доходов.

Впрочем, нововведением является то, что финансирование оборонного сектора будет осуществляться за счет как национальных, так и международных средств.

Заметьте! Дополнительно, Великобритания готова выделить для этих целей 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Расходы на оборону

В бюджете на 2025 год на национальную безопасность и оборону выделено 2 224,8 миллиарда гривен, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП.

В частности, из этих средств 2 043,6 миллиарда гривен предусмотрено для общего фонда, 151,2 миллиарда гривен для специального фонда, а также до 30 миллиардов гривен на государственные гарантии.

Также стоит отметить, что в 2025 году ожидается снижение темпов экономического роста с 3,5% до 2,7% из-за возможного продолжения войны.

Заметьте! Эксперты отмечают, что для восстановления экономики на довоенном уровне Украине нужно ежегодно увеличивать темпы роста на 8% в течение следующих трех лет.